"СН" призупинила членство Ковальова у фракції та підозрює його у держзраді
Партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді. Заяву опублікувала прес-служба "СН".
У заяві йдеться, що Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), наразі перебуває на тимчасово захопленій території.
"Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Ковальов не відвідує пленарні засідання ВР, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти.
"Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - повідомляє прес-служба.
В "СН" додали, що така поведінка є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані з членством у фракції "Слуга народу".
"Саме тому Політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови Служби Безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування О.Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами. За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата", - йдеться в заяві.