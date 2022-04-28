"СН" призупинила членство Ковальова у фракції та підозрює його у держзраді

Партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді. Заяву﻿ опублікувала прес-служба "СН".

У заяві йдеться, що Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), наразі перебуває на тимчасово захопленій території.

"Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, Ковальов не відвідує пленарні засідання ВР, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти.

"Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав" , - повідомляє прес-служба.

В "СН" додали, що така поведінка є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані з членством у фракції "Слуга народу".