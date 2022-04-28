Парламент Канади визнав злочини Росії в Україні геноцидом

Канадський парламент ухвалив постанову, якою злочини російських військових в Україні визнаються геноцидом. Про це, посилаючись на текст постанови, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що внесена депутатом Гізер Макферсон постанова отримала одностайну підтримку членів нижньої палати парламенту.

"З огляду на значну кількість явних показань систематичних та численних військових злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами Росії за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту...", – ідеться в прийнятому документі.

В ухвалі перераховуються злочини російських військових, серед іншого згадуються умисні вбивства цивільних та наруга над їхніми тілами, примусова депортація українських дітей до Росії, тортури та зґвалтування.

Зауважимо, що прийнята постанова не є юридично обов'язковою для уряду і не вимагає від неї жодних дій.

У той же час, сама Макферсон після голосування зазначила, що внесенням постанови хотіла закликати уряд зайняти більш жорстку позицію, збільшивши тиск на санкцію на Росію і виділивши додаткові ресурси Міжнародному кримінальному суду, до юрисдикції якого входять військові злочини.