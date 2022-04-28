Подоляк: Україна битиме по складам і базам РФ

Українська армія завдаватиме ударів по військових складах РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Відповідну заяву він зробив у себе у Twitter.

"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, у тому числі ударами по складах та базах російських убивць. Світ це право визнає", – написав Подоляк.

Радник уточнив, що такого висновку він дійшов після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об'єктах.