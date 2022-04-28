Представниця ООН заявила, що їде в Запоріжжя для підготовки евакуації з Маріуполя
Координатор ООН в Україні Оснат Лубрані виїхала до Запоріжжя для організації евакуації із Маріуполя.
Про це Оснат Лубрані написала у своєму Twitter.
"Генсек Антоніу Гутерріш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання виїжджаю до Запоріжжя для підготовки до, сподіваємось, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців та надання допомоги тим, хто її потребує", - написала вона.
Зазначимо, українська сторона не повідомляла про гумкоридор із Маріуполя.