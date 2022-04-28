Представниця ООН заявила, що їде в Запоріжжя для підготовки евакуації з Маріуполя

Координатор ООН в Україні Оснат Лубрані виїхала до Запоріжжя для організації евакуації із Маріуполя.

Про це Оснат Лубрані написала у своєму Twitter.

"Генсек Антоніу Гутерріш прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання виїжджаю до Запоріжжя для підготовки до, сподіваємось, евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців та надання допомоги тим, хто її потребує" , - написала вона.

The SG @antonioguterres has arrived в Ukraine до заповідника President Zelensky. При його необхідності, I m going to Zaporizhzhia для preparate for hopeful evacuation від Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi - Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Зазначимо, українська сторона не повідомляла про гумкоридор із Маріуполя.