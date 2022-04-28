Соцопитування: понад половина українців повернулися до роботи з початку війни

У квітні понад половину українців з тих, хто працював до повномасштабної війни, повернулися до роботи, хоча у березні таких було 46%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною групою Рейтинг.

Так, наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%. З них у звичному режимі працює 32%, частково або віддалено – 24%, а 3% почали працювати на новій роботі. Найбільше тих, хто зараз працює, серед мешканців західних та центральних областей (біля 60%).

Водночас, 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не мають роботи, хоча у березні таких осіб було 53%, і на початку квітня – 41%.

Дві третини респондентів, які втратили роботу внаслідок війни, готові змінити місце роботи. 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% – готові працювати в іншому регіоні країни. Найбільше тих, хто готовий змінити свій фах та місце роботи серед мешканців східних регіонів.

Від початку квітня дещо зменшилася кількість тих, хто планує повертатися додому найближчим часом – з 29% до 22%. Натомість побільшало тих, хто хотів би повернутися, але трохи пізніше (з 24% до 31%). Майже не змінилася кількість тих, хто хоче повернутися додому, але після завершення війни (43%).

Опитування проводилося 26 квітня серед 100 респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.