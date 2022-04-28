Кулеба: розслідувати військові злочини РФ мають усі країни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за те, щоб у створенні трибуналу для розслідування воєнні злочинів РФ брали участь усі країни.
Про це він написав у себе у Twitter.
"Вдячний ПАРЄ за вимогу відповідальності за російські воєнні злочини та підтримку зусиль щодо створення спеціального трибуналу для покарання за агресію. Я закликаю усі держави приєднатися до створення такого трибуналу. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповіді", — написав він.