Через міст у Затоці, який обстрілювала РФ, відновили рух

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається через міст у Затоці, який обстрілювали ракетами росіяни.﻿ Про це, посилаючись на міського голову Ізмаїлу Андрія Абрамченка, повідомляє Українська правда.

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів.

Інформацію підтвердили в Одеській залізниці.