Через міст у Затоці, який обстрілювала РФ, відновили рух
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається через міст у Затоці, який обстрілювали ракетами росіяни. Про це, посилаючись на міського голову Ізмаїлу Андрія Абрамченка, повідомляє Українська правда.
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів.
Інформацію підтвердили в Одеській залізниці.
"Потяг "Південна Пальміра" сьогодні йде за раніше, діючим розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00", – сказав Абрамченко.