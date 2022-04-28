Гайдай: усі окуповані території Луганщини повернуться під контроль України

Усі окуповані території Луганської області повернуться під контроль України, про це розповів﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На його думку, звільнення окупованих територій може відбутись поетапно. Спочатку буде звільнено території, які окупанти захопили після 24 лютого 2022 року, далі на деокупацію чекають міста, які забрали у 2014.

"Це буде, можливо, військова операція, а можливо і дипломатія, але не виключно російська та українська, це вже буде весь світ працювати над цим питанням" , - сказав Гайдай.

Він додав, що повернути повністю Луганщину до життя, при належному фінансуванні, можливо за 10 років.