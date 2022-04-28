ОВА: окупанти продовжують обстрілювати Харків

У Харківському районі російські війська влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає.

Станом на 12:43 у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці.

Близько 12-ї години росіяни ще завдали ударів по одному зі східних районів Харкова, унаслідок чого 2 постраждалих, 1 людина загинула.