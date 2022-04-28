Bloomberg: Німеччина готова включити Сбербанк РФ та нафту до шостого пакету санкцій

Німеччина готова розглядати включення Сбербанк в шостий пакет санкцій проти Росії, підготовку якого завершує Європейський Союз. Також цей пакет повинен включити введення поетапного ембарго на російську нафту, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, Німеччина була найбільш вагається країною з питання про введення блокуючих санкцій щодо найбільшого російського банку, які лобіювали Польща і країни Балтії. Ці держави-члени ЄС разом з Україною наполягали на включенні якомога більшої кількості російських банків до списку санкцій.

Bloomberg з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, а також на відповідні документи пише, що Берлін був стурбований тим, що можливі санкції проти Ощадбанку призведуть до порушення фінансових операцій, пов'язаних з енергетикою. Але за останні кілька тижнів Німеччина наростила альтернативні поставки енергоресурсів і тепер готова підтримати поетапне ембарго на російську нафту, розповіли агентству співрозмовники.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Європейський Союз всерйоз розглядає можливість введення нафтового ембарго щодо Росії у відповідь на її військову агресію по відношенню до України.