Валютний ринок в умовах війни: день 64-й

У четвер 28 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 26 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився майже в 1,5 рази порівняно з понеділком і склав 106,03 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 90,82 млн. доларів; майже втричі (з 43,52 до 15,21 млн. в еквіваленті) порівняно з попереднім днем зріс обсяг операцій у євро. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у вівторок обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 41,8 млн. доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 93 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 134,8 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7163 гривень, а продають по 31,0235 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 28 квітня зріс на 2931,6 млн. і склав 48 430,5 млн. гривень.

Учора Національний банк знову здійснив покупку військових держоблігацій на суму 10 млрд. гривень. Усього з 24 лютого НБУ придбав ОВДП на 70 млрд гривень.

Курс готівкового долара у четвер знижується після різкого зростання за останні два дні. Так, учора ввечері цінник на продаж долара у столиці піднявся до 34,80 гривень, а сьогодні вранці коливався в межах 34,90-35,20 гривень (залежно від району міста та суми). Але вже до обіду курс почав знижуватися, і до 14 години долар у Києві можна вільно купити по 34,45-34,50 гривень. Синхронно йде зниження і в інших великих містах. У Дніпрі долар подешевшав до 34,40 гривні, а у Львові – до 34,30 гривні.

Падіння євро на FOREX продовжується шостий день поспіль. Сьогодні було встановлено новий п'ятирічний мінімум – 1,0482 долари. Євро у світі падає синхронно з іншими провідними світовими валютами: англійським фунтом стерлінгів, швейцарським франком, японською єною на тлі відходу світових інвесторів у долар. В Україні готівковий євро більше звертає увагу на поведінку готівкового долара, ніж на події у світі. Так, учора ввечері та сьогодні вранці цінник на продаж сягав 38 гривень, але вже до обіду євро подешевшав до 37,00-37,30 гривень.

Біткоїн після різкого зниження до $37702,26 коригується другий день поспіль. На момент написання статті його ціна на біржі Binance піднялася до $39882,38. Після того, як зниження ціни біткоїну зупинилося, з'явилося багато охочих його купити. У той же час на підході до $40000 за біткоїн зростає і кількість охочих продати біткоїн і зафіксувати прибуток.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.