Братчук: під Мелітополем підірвали міст, яким окупанти постачали зброю з Криму

Сьогодні, 28 квітня, відбулася "самоліквідація" залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Про це повідомив﻿ речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він додав, що через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив﻿, що міст підірвали партизани.

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