Мер: маріупольцям загрожує смертельна небезпека через антисанітарію

Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через постійні обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію. Про це повідомив﻿ мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначається, що вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі.

"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз у зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація" , – сказав мер.

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов у прямому ефірі марафону "FreeДОМ" на телеканалі UA заявив﻿, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили понад 21 тис. маріупольців.

Окрім того, окупанти повністю зруйнували у місті 900 багатоповерхових будинків. На відновлення міста знадобиться мінімум 12,5 млрд доларів.