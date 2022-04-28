Мер: маріупольцям загрожує смертельна небезпека через антисанітарію
Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через постійні обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Зазначається, що вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі.
"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз у зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", – сказав мер.
Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов у прямому ефірі марафону "FreeДОМ" на телеканалі UA заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили понад 21 тис. маріупольців.
Окрім того, окупанти повністю зруйнували у місті 900 багатоповерхових будинків. На відновлення міста знадобиться мінімум 12,5 млрд доларів.