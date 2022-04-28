Мер Херсона: окупанти можуть "приєднати" Херсонську область до Криму

"Референдуму" про створення "Херсонської народної республіки" швидше за все не буде, натомість Херсонську область можуть "приєднати" до Криму. Про це заявив мер Херсона Ігор Колихаєв, повідомляє Новое время.

"Призначені комендант області і комендант міста. Вони призначили нового голову обласної адміністрації - Сальдо Володимира Васильовича, та нового міського голову — Кобця Олександра Юрійовича" , - сказав Колихаєв.

Він додав, що поки немає ознак того, що буде референдум.

"Щодо референдуму. У мене немає чіткої інформації. Спілкуюся з мешканцями нашого міста і бачу, що немає ознак того, що буде референдум. На коли вони будуть його планувати — важко зараз сказати.