Луганська ОВА: Лисичанськ залишився без води до кінця війни

Комунікації в Луганській області майже повністю знищені внаслідок бойових дій, через це водопостачання у місті Лисичанську не вдасться відновити до завершення воєнних дій.﻿﻿ Про це заявив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Українська правда.

﻿"Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням. Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі" , - заявив Гайдай у Facebook﻿.

За словами Гайдая, без води також Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк - тобто майже всі вільні міста області. Водоканали не функціонують.

Є населені пункти в громадах, де вода частково є, але повідомляти про них влада не буде, щоб цим не скористалися загарбники, пояснює очільник ОВА.