Луганська ОВА: Лисичанськ залишився без води до кінця війни
Комунікації в Луганській області майже повністю знищені внаслідок бойових дій, через це водопостачання у місті Лисичанську не вдасться відновити до завершення воєнних дій. Про це заявив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Українська правда.
"Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням. Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі", - заявив Гайдай у Facebook.
За словами Гайдая, без води також Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк - тобто майже всі вільні міста області. Водоканали не функціонують.
Є населені пункти в громадах, де вода частково є, але повідомляти про них влада не буде, щоб цим не скористалися загарбники, пояснює очільник ОВА.