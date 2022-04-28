У Росії зізнались у викраденні понад 1 млн українців

Росія "без участі української влади" вивезла на свою територію вже понад 1 млн громадян України. При цьому, серед депортованих більш як 183 тисяч – діти.﻿ Про це, із посиланням на російські ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Лише за минулу добу, російські військові перевезли 16 480 українців, з них 3 354 - неповнолітні.

"Минулої доби, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них - 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції - вже 1 002 429 осіб, з яких 183 168 дітей" , - заявив керівник Наццентру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.