Сійярто пояснив, чому Угорщина не відмовилася від російського газу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в ефірі американського телеканалу CNN заявив, що Угорщина не відмовляється від газу і нафти з Росії тому, що неможливо знайти альтернативу.﻿ Про це передає CNN, пише Євгеній Прокопенко, РБК-Україна.

За його словами, все визначено інфраструктурою. 85% поставок газу і 65% нафти надходить до Угорщини з Росії.

"Це не просто тому, що нам так захотілося, ми не вибирали цю ситуацію. Немає альтернативних джерел газу, альтернативних маршрутів постачання, які б дозволили нам відмовитися від російської нафти і газу в найближчі роки" , - упевнений угорський чиновник.

При цьому Угорщина пробує диверсифікувати поставки. У неї вже є інтерконнектори з 6 з 7 країн-сусідів.

Також він нагадав про плани ExxonMobile збільшити видобуток газу в румунській частині шельфу Чорного моря. Але це в майбутньому, тому поки Угорщина не має інших джерел енергоресурсів, крім російських.