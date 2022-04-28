Маск заявив, що придбає компанію Coca-Cola

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск заявив, що має намір придбати компанію Coca-Cola, повідомляє Кореспондент.

Про це він написав у Twitter.

"Наступною я куплю Coca-Cola, щоб повернути до неї кокаїн", - повідомив підприємець.

Слід зазначити, що його посада зібрала вже близько трьох мільйонів лайків.

У свою чергу фанати Маска прокоментували його заяву з гумором.

"У першій публічно проданій пляшці Coca-Cola у 1894 році містилося 3,5 г кокаїну. Поверни це!" – написали вони.

"Надеремо зад Red Bull!" – відповів Маск.

Нагадаємо, раніше Маск уклав угоду про покупку компанії Twitter Inc. і придбав одну з найпопулярніших соцмереж за $44 млрд.