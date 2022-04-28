ОВА: війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині
В результаті авіаудару, завданого окупантами по Нью-Йорку на Донеччині, загинуло троє цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.
"Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.
"Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення", - написав Кириленко.