ОВА: війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині

В результаті авіаудару, завданого окупантами по Нью-Йорку на Донеччині, загинуло троє цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, який росіяни завдали по Нью-Йорку" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.

"Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення" , - написав Кириленко.

фото: Павло Кириленко

фото: Павло Кириленко