Азов: окупанти обстріляли польову операційну на Азовсталі

Російські окупанти цієї ночі бомбили польовий шпиталь на території "Азовсталі" в Маріуполі. Про це повідомляє﻿ "Азов - Маріуполь".

"Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед уже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені.

Через ворожу атаку частина приміщення завалилася, зокрема операційна, а тому допомагати пораненим стало практично неможливо.

"Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації" , - йдеться в повідомленні. ﻿