Paramount заблокувала мовлення своїх телеканалів у РФ
Компанія Paramount призупинила мовлення телеканалів Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а також MTV на території Росії, повідомляє Новое время.
Мовлення каналів припинилося у частині операторів. Зокрема, канали перестали працювати у користувачів Вимпелкому та Ростелекому.
Натомість, як повідомляє агентство, на екранах розміщено повідомлення: «Шановні глядачі! З незалежних від нас причин трансляція телеканалу тимчасово припинена на території РФ».
У Ростелекомі заявили, що телеканали стали недоступними на вимогу правовласника.
Також повідомляється, що російські оператори стали отримувати від компанії Paramount повідомлення про вимкнення групи каналів з 28 квітня.
Як повідомлялося, про свій намір відключити канали через введені санкції Paramount заявила 16 березня.
Йдеться про відключення каналів VH 1 European, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, NickToons HD, Nick Jr., MTV HD, MTV Live HD, MTV Rocks, Paramount Channel HD, Paramount Comedy та Paramount Comedy HD.