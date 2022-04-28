Paramount заблокувала мовлення своїх телеканалів у РФ

Компанія Paramount призупинила мовлення телеканалів Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а також MTV на території Росії, повідомляє Новое время.

Мовлення каналів припинилося у частині операторів. Зокрема, канали перестали працювати у користувачів Вимпелкому та Ростелекому.

Натомість, як повідомляє агентство, на екранах розміщено повідомлення: «Шановні глядачі! З незалежних від нас причин трансляція телеканалу тимчасово припинена на території РФ».

У Ростелекомі заявили, що телеканали стали недоступними на вимогу правовласника.

Також повідомляється, що російські оператори стали отримувати від компанії Paramount повідомлення про вимкнення групи каналів з 28 квітня.

Як повідомлялося, про свій намір відключити канали через введені санкції Paramount заявила 16 березня.

Йдеться про відключення каналів VH 1 European, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, NickToons HD, Nick Jr., MTV HD, MTV Live HD, MTV Rocks, Paramount Channel HD, Paramount Comedy та Paramount Comedy HD.