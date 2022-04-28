Мер Саратова заявив про падіння військового вертольота під містом

У Росії в Саратові під час виконання навчального польоту впав вертоліт, у якому було кілька людей. Один пілот загинув, інший — отримав поранення.﻿ Про це заявив мер міста Михайло Ісаєв, повідомляє Новое время.

Повідомляється, що сталося падіння вертольота Ансат, який здійснював «учбовий політ з селища Соколовий». Державне російське агентство з посиланням на прес-службу мера повідомляє, що вертоліт належав військовій базі, розташованій в цьому селищі.

"За попередньою інформацією, екіпаж залишив гелікоптер за допомогою парашутів. Одного пілота вже знайдено, він живий, його стан уточнюється" , — написав Ісаєв у Telegram.

Також у російських ЗМІ раніше з'явилася інформація, що в повітрі зіткнулися два навчальні гелікоптери і що обидва пілоти катапультувалися. Ісаєв спростовує цю інформацію.

"У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в ЗМІ, акцентую увагу, що вертоліт був один, зіткнення з іншим літальним апаратом не було" , - пише він.

Міністр охорони здоров'я регіону Олег Костін заявив, що один із членів екіпажу загинув усередині вертольота. Пілот, що вижив, знаходиться в задовільному стані. Третього постраждалого шукають.