Мер Саратова заявив про падіння військового вертольота під містом
У Росії в Саратові під час виконання навчального польоту впав вертоліт, у якому було кілька людей. Один пілот загинув, інший — отримав поранення. Про це заявив мер міста Михайло Ісаєв, повідомляє Новое время.
Повідомляється, що сталося падіння вертольота Ансат, який здійснював «учбовий політ з селища Соколовий». Державне російське агентство з посиланням на прес-службу мера повідомляє, що вертоліт належав військовій базі, розташованій в цьому селищі.
"За попередньою інформацією, екіпаж залишив гелікоптер за допомогою парашутів. Одного пілота вже знайдено, він живий, його стан уточнюється", — написав Ісаєв у Telegram.
Також у російських ЗМІ раніше з'явилася інформація, що в повітрі зіткнулися два навчальні гелікоптери і що обидва пілоти катапультувалися. Ісаєв спростовує цю інформацію.
"У зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в ЗМІ, акцентую увагу, що вертоліт був один, зіткнення з іншим літальним апаратом не було", - пише він.
Міністр охорони здоров'я регіону Олег Костін заявив, що один із членів екіпажу загинув усередині вертольота. Пілот, що вижив, знаходиться в задовільному стані. Третього постраждалого шукають.
"Один льотчик, 26 років, стан задовільний. У нього забиті місця нижніх кінцівок. Він вистрибнув із вертольота на парашуті. Вертоліт згорів, у ньому знаходиться труп однієї людини, що згорів», — написав він у Telegram.