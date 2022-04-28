Defense Express: начальник генштабу РФ Герасимов прибув до Ізюму

Українські військові журналісти зі своїх джерел дізналися, що до Ізюма особисто приїхав начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі. Про це пише українське видання Defense Express.

За джерелами видання, він уже нібито прибув у пункт управління військами ЗС РФ у районі Ізюму. Defense Express пише, що посада Герасимова передбачає командування операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного.

Зазначається, що приїзд Герасимова до польових пунктів управління свідчить, що призначення голови Південним військовим округом генерала Олександра Дворнікова командувачем військ РФ до України не покращило ситуацію з координацією та управлінням підрозділів на полі бою.

Як раніше повідомлялося, Дворнікова нібито призначили для того, щоб створити єдину вертикаль командування та покращити ситуацію з координацією дій російських підрозділів на полі бою.