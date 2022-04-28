У хатньої робітниці Медведчука знайшли майже півмільйона доларів

Під час обшуку у хатньої робітниці Віктора Медведчука правоохоронці вилучили півмільйона доларів. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона домробітницею. Глобально, нічого особливого. У ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України у домробітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити в дзвони — а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось , це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", - повідомила Венедиктова у себе у Facebook.