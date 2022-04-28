FT: РФ почала перекидати з Лівії в Україну "вагнерівців"

Росія почала вивозити бойовиків ПВК Вагнера та сирійських найманців з Лівії, повідомляє Financial Times із посиланням на західні та сирійські джерела, повідомляє Новое время.

За інформацією співрозмовників видання, з Лівії вивезли вже близько 200 росіян і близько 1000 сирійців. Наразі в африканській країні залишаються близько 5 тисяч кремлівських найманців.

Два західні джерела сказали FT, що спочатку Росія не збиралася виводити сили з Лівії, але змушена була ухвалити таке рішення через відсутність успіхів в Україні. Співрозмовники видання припускають, що бойовиків Вагнера збираються перекинути в Україну, але невідомо, чи відправлять туди також сирійських найманців.

FT нагадує, що Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, що вилітають із Лівії та Сирії. За словами західного чиновника, з яким спілкувалося видання, Анкара мала докази того, що Росія перекидає людей і техніку з цих країн в Україну.

Міністерство оборони Великоъ Британії на початку квітня повідомляло, що Росія перекидає на Донбас бойовиків ПВК Вагнера. За інформацією Пентагону, станом на кінець березня у Донецькій та Луганській областях України перебували близько 1000 «вагнерівців».

Газета The Guardian 19 квітня писала, що Росія відправляє на Донбас до 20 тисяч найманців із Сирії, Лівії та інших країн. Європейський чиновник, з яким спілкувалося видання, заявив, що окупанти використовують найманців як «гарматне м'ясо».

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 22 800 людей особового складу.