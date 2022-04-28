Фінляндія відмовилася розраховуватися за російський газ рублями

Фінляндія відмовилася платити за російський газ рублями. Крім того, Гельсінкі постарається відмовитися від енергоносіїв з Росії якомога швидше.﻿ Про це заявила міністр Європи Фінляндії Тітті Туппурайнен, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми прийняли рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться платити в рублях. Рішення було прийнято ще на початку квітня" , - цитує фінське видання заяву Туппурайнен.

За її словами, позиція Фінляндії щодо Росії залишається гранично ясною-Гельсінкі підтримує санкції проти Москви. Крім того, фінський уряд готовий ввести обмеження і по газу.

Напередодні Польща запропонувала штрафувати ті країни ЄС, які погодилися оплачувати газ рублями.

Раніше від оплати газу рублями відмовився Азербайджан.