Прокуратура: окупанти у Запорізькій області вкрали 61 тонну зерна

Російські військові пограбували сільськогосподарське підприємство у Кам'янці-Дніпровській Запорізькій області та викрадено 61 тонну пшениці.﻿﻿ Про це заявила прокуратура Запорозької області, повідомляє Українська правда.

За даними﻿ слідства, 26 квітня 2022 року озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська.

Викрадені з підприємства 61 тонна пшениці та інше майно окупанти вивезли вантажному транспорті ГАЗ-53, який також перебував у розпорядженні філії.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На сайті законодавчих зборів Красноярського краю РФ з'явилося повідомлення, що місцеві депутати ухвалили рішення поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок ввезення зерна з території Херсонської області України, яку частково взяли під контроль окупаційні війська РФ.

Пізніше ця новина зникла з сайту зборів та з'явилося повідомлення, що це фейк.