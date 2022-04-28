Нацполіція: "меру" Херсона оголошено підозру

Правоохоронці оголосили про підозру колаборанту – "меру" тимчасово окупованого Херсона. Про це повідомила Нацполіція, повідомляє Корреспондент.

"Встановлено, що 62-річний уродженець Херсонської області, місце проживання якого зараз зареєстровано у Києві, погодився обійняти в окупованому російськими військами Херсоні посаду керівника міста" , - йдеться у заяві.

У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею щодо роботи в незаконних органах влади (ч.5 ст.111-1 КК України). Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

В рамках досудового розслідування провадяться необхідні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня на Херсонщині з'явилася окупаційна адміністрація. Окупанти представили так званого голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеца.