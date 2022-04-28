Країни ОДКБ проведуть спільні військові навчання

Країни-члени Організації договору про колективну безпеку (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) проведуть спільні військові навчання "Непорушне братство-2022".﻿ Про це йдеться у заяві Оперативний штаб ОДКБ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що метою даних навчань буде відпрацювання завдань постконфліктного врегулювання в кризових зонах.

"На завершальному етапі оперативно-стратегічного навчання "Бойове братство-2022" в Киргизькій Республіці планується проведення командно-штабного навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2022", в ході якого будуть відпрацьовуватися завдання постконфліктного врегулювання в кризовій зоні і проведення миротворчої операції" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка вважає, що Росія хоче втягнути у війну проти України країни ОДКБ, однак вони відмовилися.