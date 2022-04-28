Генсек НАТО припускає затяжну війну в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 28 квітня, заявив, що існує ймовірність того, що війна Росії з Україною затягнеться не лише на місяці, а й на роки, повідомляє Корреспондент.

"Ми маємо бути готові до довгострокової перспективи... Існує абсолютна ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки" , - цитує Sky News його заяву.

Генсек Альянсу запевнив, що НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні - вона включатиме переозброєння зі старої радянської зброї на сучасне західне військове обладнання.