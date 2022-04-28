Запорізька ОВА: окупанти у Мелітополі захопили золото скіфів

У Мелітополі військові РФ захопили міський краєзнавчий музей, у фондах якого зберігається, зокрема скіфське золото. Про це заявила Запорізька ОВА, повідомляє Дело.

Зазначається, що колаборанти видали окупантам місце, де знаходиться колекція скіфського золота, яке археологи виявили у 50-х роках минулого сторіччя.

У лютому міська адміністрація та співробітники музею сховали колекцію скіфського золота. Але окупанти цілеспрямовано шукали її та змогли виявити за допомогою зрадників.

Раніше росіяни викрали із приміщення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області майже 3 мільйони гривень. Ці гроші призначалися для видачі пенсій та соціальних виплат.