Фахівці МАГАТЕ не зафіксували порушень на ЧАЕС

Фахівці МАГАТЕ провели інспекцію на Чорнобильській атомній електростанції та не виявили перевищення рівня радіації. Про підсумки перевірки розповів голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Корреспондент.

Як передає CNN, за його словами, на ЧАЕС спостерігається "невелике підвищення" рівня радіації, але воно все ще "значно нижче за дозволені рівні для робітників у середовищі з цим типом радіації".

"Це в три і більше рази нижче за дозволені рівні для працівників у зонах, що зазнали впливу радіації. Ситуація не та, яку можна було б оцінити як таку, що становить велику небезпеку для навколишнього середовища або людей у той момент, коли ми проводили ці вимірювання" , - сказав Гроссі.

Глава МАГАТЕ зазначив, що він не має жодної інформації щодо повідомлень про те, що російські солдати можуть "потенційно померти протягом кількох місяців" через радіацію, отриману в Рудому лісі.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ приїхали на атомну станцію у річницю Чорнобильської катастрофи та провели радіологічні та інші виміри.