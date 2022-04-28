Українська військова техніка ремонтуватиметься у Болгарії
Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим заявив про досягнення домовленостей між сторонами щодо ремонту української військової техніки у Болгарії, повідомляє Новое время.
Український президент наголосив, що це дуже важливо для України.
"Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Болгарії налагоджено взаємодію для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Упевнений, така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. А для нас дуже важливі якість та терміни, тому що ми воюємо щодня", — заявив Зеленський на брифінгу із Петковим у Києві.
У свою чергу прем'єр-міністр Петков заявив, що це «стане гарною можливістю».
"Що стосується вашого запиту щодо військово-технічної допомоги, зокрема щодо ремонту та відновлення деякої військової важкої техніки на підприємствах Болгарії. Я думаю, це стане гарною нагодою для України та для Болгарії. Нам буде приємно зробити таку ремонтну допомогу для України", - заявив він.