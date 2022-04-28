Верещук повідомила про звільнення 45 українців із російського полону

Верещук повідомила про звільнення 45 українців із російського полону

Між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

"Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких п'ятеро поранено). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала Верещук у Facebook.

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