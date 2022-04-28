Нідерланди відправлять до України групу для розслідування військових злочинів РФ

Нідерланди надішлють в Україну групу судово-медичних експертів для збору доказів про військові злочини у рамках розслідування, розпочатого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.﻿ Про це передає нідерландське інформаційне агентство ANP із посиланням на кілька джерел, близьких до цього питання, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, про рішення відправити "кілька десятків" нідерландських фахівців буде оголошено у п'ятницю на щотижневому засіданні Кабінету міністрів.

Головний прокурор МКС Карім Хан раніше підписав угоду з генеральними прокурорами Литви, Польщі та України про участь у спільній слідчій групі для розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими військовими з початку війни.