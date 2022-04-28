ОК "Південь": РФ знову обстріляла зі "Смерчів" житломасив Миколаєва

Через завданий російськими військовими по Миколаєву удар реактивними системами залпового вогню "Смерч" пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі, магазини. Про це передає Оперативне командування "Південь", повідомляє Укрінформ.

"По Миколаєву знову завдано удару реактивними системами залпового вогню "Смерч". Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі, магазини. Касетні боєприпаси покривали дитячі майданчики та подвір'я навчального закладу. Інформація про постраждалих уточнюється" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Одещині над Чорним морем сили протиповітряної оборони збили безпілотник-розвідник. Ворог продовжує обстеження місцевості виявлення вразливих до ракетних ударів місць.

Також, за даними ОК «Південь», ворог продовжує підготовку до псевдореферендуму, загарбники не припиняють обстріли залишених ними населених пунктів, тримаючи місцевих жителів у психологічній напрузі, просуваючи злочинну пропаганду, що це дії Збройних сил України.

Корабельним угрупуванням чорноморського флоту РФ продовжується блокада північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів із моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.