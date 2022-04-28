Украинский производитель электрожгутов для BMW заработал на всю мощность
Виробник електроджгутів для автомобілів французької компанії Nexans, який протягом першого кварталу 2022 року на своїх трьох виробничих майданчиках підтримував завантаження на рівні 85% потужностей, повернувся до 100% завантаження. Про це йдеться у фінансовому звіті Nexans, повідомляє Економічна правда.
"Протягом першого кварталу... наші об'єкти продовжували працювати більш ніж на 85% їхньої номінальної потужності, і тепер бізнес повернувся в нормальне русло, що примітно в умовах війни", – цитується генеральний директор Nexans в оприлюдненому 27 квітня фінзвіті компанії за перший квартал 2022 року.
Зазначається, що попри те, що заводи в Україні працювали у першому кварталі не на повну потужність, загалом напрям автомобільних джгутів компанії Nexans зріс на 15,6% порівняно з першим кварталом минулого року за рахунок збільшення частки ринку.
ТОВ "Електроконтакт Україна", що працює в Україні з 2007 року, – виробник кабельних мереж для автомобілів концернів BMW, Porsche, AUDI, VW. Материнською компанією є німецька Elektrokontakt GmbH, що входить до концерну Nexans.
Має три виробничі підрозділи у Львівській області – у Бродах, Перемишлянах та Золочеві.