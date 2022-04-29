Mastercard порахував втрати від припинення роботи в РФ

Витрати міжнародної платіжної системи Mastercard за перший квартал 2022 року через припинення діяльності в Росії та міжнародних санкцій проти її клієнтів становили 34 млн дол, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у звітності компанії за 1 квартал 2022 року.

При цьому, чистий збиток через вихід з Росії за минулий квартал становив $4 млн.

"Чисті витрати складаються з адміністративних витрат у розмірі $34 млн, пов'язаних здебільшого з резервами за безнадійними залишками деяких підсанкційних клієнтів, що компенсується чистим прибутком у $30 млн" , - йдеться у звіті компанії.

При цьому сукупний чистий прибуток за квартал виріс на 43% у річному вираженні і склав $2,631 млрд.

"Вторгнення Росії в Україну ознаменувало похмурий початок 2022 року, оскільки війна вперше повернулася до Європи за десятиліття" , - заявив генеральний директор Mastercard.

"Навіть у контексті цієї складної геополітичної ситуації ми маємо гарний старт у 2022 році зі стабільним зростанням доходів і прибутків", - додав він.

Mastercard та Visa припинили роботу в Росії у березні. Раніше Visa оцінила збитки від припинення роботи в Росії в $60 млн.