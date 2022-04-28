Фінляндія конфіскувала дві Ferrari російського олігарха Ротенберга

Фінська влада конфіскувала два спортивні автомобілі Ferrari та два моторні човни, що належать російському олігарху Борису Ротенбергу, повідомляє Укрінформ.

Як зазначають фінські ЗМІ, обидві машини було записано на Романа Ротенберга, сина олігарха. Загальна вартість автомобілів оцінюється в 300 000 євро, моторних човнів - 225 000 євро.

Євросоюз запровадив санкції проти Бориса Ротенберга у квітні. Раніше він потрапив до списку санкцій США. Родина Ротенберга у 1990-их роках жила в Гельсінкі. Борис та Роман Ротенберги є володарями фінського громадянства.

У Фінляндії безпосереднім виконанням санкцій займається МЗС, проте практично за конфіскацію відповідає відомство зі стягнення боргів. Навесні приблизно в 80 випадках конфіскація, вчинена відомством, була пов'язана із санкціями. Загальна сума конфіскованого складає кількадесят мільйонів євро.