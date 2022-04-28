Байден запропонував Конгресу виділити Україні $33 млрд

Президент США Джо Байден заявив, що запропонував Конгресу Сполучених Штатів затвердити новий пакет реагування на агресію РФ, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для підтримки України. Про це він заявив, виступаючи у четвер у Білому домі, присвяченому ситуації в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Я щойно підписав запит до Конгресу США щодо виділення критично важливої оборонної, економічної та гуманітарної підтримки, щоб допомогти Україні надалі протистояти агресії путіна у переломний момент» , - зазначив президент США.

У зв'язку з цим він наголосив, що «вкрай важливо, щоб це фінансування було схвалено (у Конгресі – ред.) та затверджено якнайшвидше».

Байден зазначив, що США не атакують Росію.

"Ми допомагаємо Україні захищатися від російської агресії, і Путін, який вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, також міг би зробити вибір, щоб припинити це жорстоке вторгнення" , - зазначив американський лідер.

Як повідомили в адміністрації США, запит передбачає виділення $33 мільярди. Він включає, зокрема, $20,4 мільярда на допомогу Україні у сфері безпеки та оборони, додаткові $8,5 мільярда на економічну допомогу, близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також підтримку заходів продовольчої безпеки.

Крім того, Байден оголосив про внесення пропозиції до Конгресу США щодо реалізації пакету заходів щодо залучення чиновників уряду Росії та олігархів до відповідальності за війну в Україні.

У березні США виділили з бюджету $13,6 млрд для екстреного реагування на агресію РФ проти України. Більшість фінансування з цього пакету витрачено на оборонну та іншу підтримку України. Попередній пакет передбачав підтримку союзників на східному фланзі НАТО, забезпечення операційної місії Європейського командування США, розгортання американських військ у регіоні, поповнення резервів Пентагону, підтримку розвідки.