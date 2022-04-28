ЗСУ: бійці ССО знищили залізничний міст під Мелітополем

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій знищили в тилу ворога міст на півдні України, який був важливим логістичним об'єктом на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Про це заявила пресслужба командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

«Воїни ССО знищили важливий інфраструктурний об'єкт у тилу ворога на півдні України та уповільнили забезпечення ворожих підрозділів по кримському напрямку» , - інформувала пресслужба у Фейсбуці.

Як кажуть, зруйнований міст для росіян був важливим логістичним об'єктом по дорозі з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси з кримського півострова на материкову частину України – до районів, окупованих росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил у напрямку Полог, Токмака та Маріуполя.

Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, було ухвалено рішення про знищення об'єкта. Після ретельного планування операції її успішно виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України, повідомили у пресслужбі.