Японія надасть Україні $100 млн пільгового кредиту

Сьогодні підписано Угоду між Урядом України та Урядом Японії щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення та гранту на зміцнення системи охорони здоров’я та медицини в Україні, повідомляє Новое время.

"Уряд Японії надасть Україні кредит у розмірі $100 млн на пільгових умовах" , — повідомило Міністерство фінансів України.

Йдеться про бюджетну підтримку для стабілізації ситуації в Україні, зокрема, для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

Термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.

Грантова допомога у розмірі приблизно $2,3 млн буде спрямована на закупівлю медичного обладнання для підтримки системи охорони здоров’я та медицини.

Проєкт Угоди між Урядом України та Урядом Японії схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 15 квітня 2022 р. Повноваження на підписання Угоди надано Надзвичайному і Повноважному Послу України в Японії С. Корсунському.