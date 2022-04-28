У Пентагоні оцінили дії військ РФ на Донбасі

На Донбасі російські війська просуваються «повільно» і «нерівномірно» через проблеми з логістикою, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN, повідомляє Новое время.

За оцінкою США, такий рух російських окупантів пов'язаний з опором України, а також з проблемами з логістикою.

Американський чиновник додав, що ці проблеми не дозволяють російським силам просунутися більш ніж на «кілька кілометрів або близько того будь-якого дня, просто тому, що вони не хочуть надто сильно послаблювати тил».

Також у США є інформація про те, що деякі російські сили покидають обложене місто Маріуполь і прямують на північний захід у бік Запоріжжя, незважаючи на те, що Маріуполь досі не перейшов до Росії, про що свідчать російські удари по місту.

При цьому російські окупанти, як і раніше, стикаються з проблемами морального духу та згуртованості. Особливо у зв'язку з тим, що вони використовують призовників для посилення своїх батальйонних тактичних груп.