Мер: через вибухи у Херсоні постраждали навчальні заклади та лікарня

У Херсоні через нічні вибухи у центрі міста постраждали будівлі лікарні, морської академії, училища, кафе та офіси, а також мерія, яку днями зайняли окупанти. Про це журналістам повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

"Близько півночі в Херсоні було чутно серію вибухів. В результаті постраждали міськвиконком, музучилище, морська академія, ТРЦ "Адмірал", ряд кафе та офісів" , - зазначив Колихаєв.

За його словами, вибило вікна також у спортивному училищі, є пошкодження у міській лікарні. Великих збитків завдано передмістям — селам Степанівка та Чорнобаївка. Як зазначив Колихаєв, він збирає інформацію про завдану шкоду.

Як повідомлялося раніше, вночі у Херсоні лунали потужні вибухи, майже на всій території Херсонської області - обстріли.

У селі Чорнобаївка внаслідок нічних бойових дій пошкоджено близько 30 житлових будинків, поранено одну жінку - вона у важкому стані.