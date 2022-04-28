Генштаб: ворог розгорнув п'ять дивізіонів Іскандерів

Російські війська розгорнули на території Білгородської області до п'яти дивізіонів ОТРК Іскандер-М. Про це заявив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, повідомляє Корреспондент.

"На Слобожанському напрямку ворог провів розгортання на території Білгородської області до п'яти дивізіонів ОТРК Іскандер-М. Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил" , - поінформував Генштаб.

За інформацією військових, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітрянодесантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Крім того, батальйонну тактичну групу зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу було переміщено з території Білгородської області РФ до Харківської області. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

"Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області" , – повідомили у ЗСУ.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог з метою сковування українських військ та утримання раніше зайнятих рубежів здійснював вогненну поразку позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню та артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

"Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодки та Новомихайлівки" , - йдеться у повідомленні.

Також на напрямі Донецьк – Запоріжжя ворог безуспішно проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне та Времівка, продовжує посилювати угруповання військ.

Авіація супротивника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об'єктах на території України з території Білорусі. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил РФ продовжують використовувати аеродром Барановичі.

За інформацією Генштабу, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей введено додаткові підрозділи Росгвардії.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.