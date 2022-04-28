Зеленський провів зустріч з генсеком ООН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем у Києві. Про це поінформував Офіс президента, повідомляє Кореспондент.

Під час зустрічі було обговорено ситуацію з безпекою в Україні, питання евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя, а також військові злочини російської армії. На брифінгу після зустрічі Зеленський заявив, що Україна сьогодні "захищає Статут ООН".

"Важливо, що генеральний секретар особисто побачив результати військових злочинів, скоєних у Бучі та Бородянці" , – сказав він.

Під час розмови президент також закликав зупинити депортацію з України до Росії. За словами Зеленського, "Верховному комісару ООН з питань біженців важливо отримати доступ до громадян України та забезпечити їх повернення додому".

Також він закликав розблокувати українські порти вивезення продовольства, нагадавши, що від українського продовольства залежать мільйони людей на планеті.

У свою чергу, Гутерреш заявив, що робить все можливе для евакуації людей з Азовсталі. Він назвав Маріуполь "кризою в кризі" і додав, що він мав інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю.