Палата представників США підтримала ленд-ліз для України

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про ленд-ліз для України. Про це йдеться у прессрелізі Палати, повідомляє Новое время.

Як пояснив глава Офісу президента Андрій Єрмак, у тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі чи видачі в оренду Україні оборонних засобів. Після ухвалення закону глава Білого дому має протягом 60 днів встановити прискорені процедури.

“Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій”.

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