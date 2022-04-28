Ряд країн закликали своїх громадян залишити Придністров'я

Влада США, Ізраїлю та інших країн рекомендувала своїм громадянам залишити Придністров'я, а Болгарія – територію Молдови загалом. Про це пише видання NewsMaker.

Зазначається, що МЗС Болгарії 28 квітня підвищило рівень ризику подорожей до Молдови у найвищий і порадило своїм громадянам покинути її та утриматися від поїздок до країни.

Ізраїль рекомендував своїм громадянам, які планують прибути до Придністров'я найближчим часом, скасувати поїздку до Молдови.

Те саме рекомендують міністерство закордонних справ Великої Британії, МЗС Німеччини та Франції.

27 квітня посольство Сполучених Штатів у Молдові відновило рівень ризику подорожей до Придністров'я та закликало своїх громадян «негайно залишити» його територію.

У той же день міністерство закордонних справ Канади порадило своїм громадянам у Молдові бути максимально обережними та утриматися від поїздок до Придністров'я через «ризик збройного конфлікту».