Верещук: з'явилася надія на евакуацію цивільних із "Азовсталі"

﻿У Маріуполі з'явилася надія на евакуацію цивільних з "Азовсталі", тому влада починає планувати гуманітарну операцію﻿. Про це написала віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Укрінформ.

"Президент Зеленський сьогодні зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. З'явилася надія, що в нас вдасться евакуювати цивільних з "Азовсталі". Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топпріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію" , - написала Верещук у Телеграмі.