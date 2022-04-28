ДСНС: у Києві через ракетний обстріл постраждали десять людей

У Києві внаслідок ворожих обстрілів частково зруйновано 25-поверховий житловий будинок, за попередніми даними, постраждали 10 людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"28 квітня о 20:13 до ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів" , - заявили рятувальники у Фейсбуці.

Зазначається, що о 21:25 було ліквідовано пожежу на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. До усунення наслідків залучалося 12 одиниць пожежної техніки та 98 рятувальників.

За попередніми даними, врятовано п'ятьох людей, постраждали – десятьох. Інформація уточнюється.